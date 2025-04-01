Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Reichen Witwen droht Gefahr

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1
Reichen Witwen droht Gefahr

Reichen Witwen droht GefahrJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 1: Reichen Witwen droht Gefahr

46 Min.Ab 6

Jessica erhält die Nachricht von der Ermordung ihrer reichen Freundin Antoinette. Die Tat geschah während eines Karibik-Urlaubs. Als Jessica erfährt, dass Antoinettes gesamter Schmuck aus dem Hotelzimmer geraubt wurde, fasst sie einen Plan, um den Mord an der Freundin aufzuklären: Sie reist an denselben Ort und gibt sich als reiche Witwe aus, die jeden Abend die Spielbank besucht. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Diesmal ist das Opfer die wohlhabende Ava ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen