Mord ist ihr Hobby
Folge 3: Tod am Nachmittag
46 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 6
Jessica besucht ihre Nichte Nita, die eine Rolle in der Serie "Der Pittsfield-Rächer" ergattert hat und unbedingt möchte, dass ihre Tante bei den Dreharbeiten zuschaut. Doch für Jessica sind die Vorgänge hinter den Kulissen noch interessanter: Schnell kommt sie dahinter, dass die Produzentin Joyce Alleinherrscherin in ihrem Reich ist und jeden feuert, der ihr nicht passt. Als Joyce erschossen wird, fällt der Verdacht auf mehrere Mitarbeiter der Produktion, darunter auch Nita ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH