Wer war Joshua Peabody?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 21.05.2025
Folge 2: Wer war Joshua Peabody?

46 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 6

Als man bei Bauarbeiten für einen neuen Hotelkomplex auf dem Gelände ein Skelett findet, ist für die Bewohner des kleinen Ortes Cabot Cove klar, dass es sich hierbei nur um Joshua Peabody handeln kann, einen Helden des Unabhängigkeitskrieges, zu dessen Ehren jedes Jahr eine Feier stattfindet. Doch dann stellt sich heraus, dass das Gerippe erst 13 Jahre alt ist, und nun muss sich Sheriff Amos Tupper des Falles annehmen. Natürlich hilft ihm Jessica gerne bei der Aufklärung ...

SAT.1 GOLD
