Der Tod zum Frühstück

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 29.05.2025
Folge 14: Der Tod zum Frühstück

46 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 6

Als Jessica mit Seth Hazlitt beim Frühstück im "Joshua Peabody Inn" sitzt, brechen plötzlich einige Gäste unter Krämpfen zusammen, unter ihnen Betty Fiddler, die wenig später im Krankenhaus stirbt. Der Mann von Bettys Freundin Wilhelmina, die ebenfalls mit Vergiftungen in der Klinik liegt, ist verzweifelt, als er die Nachricht von Bettys Tod erhält. Das Lokal wird geschlossen, doch schon bald stellt sich heraus, dass die Ursache kein verdorbenes Lebensmittel, sondern Gift war ...

