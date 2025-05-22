Das Ende einer KarriereJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Das Ende einer Karriere
46 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 6
Auf Bitten ihrer Cousine Emma McGill fliegt Jessica nach London. Dort erfährt sie, dass einige Leute der Frau offenbar nach dem Leben trachten: Sie ist die Besitzerin der altehrwürdigen Mayhew Music Hall, die nach ihrem Ableben in den Besitz von Archie Weems und seiner Frau Violet übergehen würde. Emma kann die versuchten Mordanschläge nicht beweisen. Als jedoch die Garderobiere Bridget O'Hara aufgrund einer Verwechslung einem Attentat zum Opfer fällt, muss Jessica handeln.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH