Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Eine Leiche zu viel

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18
Eine Leiche zu viel

Eine Leiche zu vielJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 18: Eine Leiche zu viel

46 Min.Ab 12

Finanzberater Henry Burning stirbt während eines Ferienaufenthaltes in Fransdale. Seine Frau und Alleinerbin Connie Vernon, die behauptet, dass er einem Herzanfall erlag, will den Toten auffallend schnell beerdigen. Während der Trauerfeier beschuldigt Burnings Geliebte Phyllis Walters Connie, ihn ermordet zu haben - doch als der Sarg umkippt und sich dabei öffnet, fällt die Leiche eines anderen Mannes heraus. Amos will den Fall allein lösen, doch Jessica hat Lunte gerochen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen