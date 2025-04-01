Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Pulverfass
46 Min.Ab 12
Als Jessica und Ames wegen einer Autopanne in einer Pension übernachten müssen, erkennt die Pensionswirten Cassie Ames als ihren ehemaligen Uniprofessor wieder. Und Jessicas detektivisches Interesse ist diesmal auch ganz ohne Mord geweckt: Sie glaubt nämlich, dass Cassies Sohn Matt von Ames sein könnte. Matt gerät kurz darauf unter Verdacht, nach einer Kneipenschlägerei einen der Beteiligten erstochen zu haben. Doch Jessica ist von seiner Unschuld überzeugt ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
