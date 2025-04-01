Wer zuletzt lacht, lacht am bestenJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Wer zuletzt lacht, lacht am besten
46 Min.Ab 6
Das Leben von Privatdetektiv Frank Albertson nimmt eine überraschende Wende, als ein Anwalt ihm mitteilt, dass sein Onkel Charlie eine Millionen-Erbschaft gemacht hat. Leider kann Frank keine Auskunft darüber machen, wo oder ob sein Onkel noch lebt. Sollte Onkel Charlie tot sein, würde die Erbschaft an Frank gehen! Am nächsten Tag liest er in der Zeitung über ein unbekanntes Unfallopfer und beschließt, die Leiche als seinen Onkel zu identifizieren ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH