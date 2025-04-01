Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Ein ungleiches Paar
46 Min.Ab 12
Jessica Fletcher erinnert sich an einen Fall, den ihr Freund Bill Boyle erlebt hat: Ein Bekannter, den Boyle seit Jahren nicht mehr gesehen hat, besucht ihn und bittet ihn, für ein paar Stunden auf seinen Hund aufzupassen. Als er nicht mehr wiederkommt, schaltet Bill die Polizei ein. Kurze Zeit später wird der Vermisste ermordet aufgefunden. Bill fühlt sich nun verpflichtet, nach dem Mörder seines Freundes zu suchen. Dabei erweist sich der Hund als sehr hilfreich.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH