Mord ist ihr Hobby

Ein ungleiches Paar

Staffel 6Folge 5
Ein ungleiches Paar

Mord ist ihr Hobby

Folge 5: Ein ungleiches Paar

46 Min.Ab 12

Jessica Fletcher erinnert sich an einen Fall, den ihr Freund Bill Boyle erlebt hat: Ein Bekannter, den Boyle seit Jahren nicht mehr gesehen hat, besucht ihn und bittet ihn, für ein paar Stunden auf seinen Hund aufzupassen. Als er nicht mehr wiederkommt, schaltet Bill die Polizei ein. Kurze Zeit später wird der Vermisste ermordet aufgefunden. Bill fühlt sich nun verpflichtet, nach dem Mörder seines Freundes zu suchen. Dabei erweist sich der Hund als sehr hilfreich.

SAT.1 GOLD
