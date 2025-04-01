Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ein Fall für den Psychiater

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 20
Ein Fall für den Psychiater

Folge 20: Ein Fall für den Psychiater

46 Min.Ab 12

Jessicas Cousine Anne gibt am Vorabend ihrer Hochzeit mit Bill Spencer eine Party. Völlig überraschend steht ihr Bruder George vor der Tür, der vor 15 Jahren Annes damaligen Verlobten ermordete und dafür in eine psychiatrische Klinik kam. Zum Entsetzen aller scheint sich die Vergangenheit zu wiederholen: Bill wird erstochen im Keller aufgefunden, und George ist verschwunden. Jessica fängt an zu recherchieren.

