Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Wie eine Oper von Puccini

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 8
Wie eine Oper von Puccini

Wie eine Oper von PucciniJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 8: Wie eine Oper von Puccini

46 Min.Ab 12

Zusammen mit ihrem alten Freund Dennis darf die Schriftstellerin Jessica Fletcher einen Blick hinter die Kulissen eines Opernhauses werfen. Schnell wird ihr klar, dass sich die wahren Dramen hinter der Bühne abspielen. Es geht um verschwundene Smaragdsteine, den mysteriösen Tod eines Journalisten und den Mord am Geliebten der Star-Sopranistin Maria. Um den Fall zu lösen, inszeniert Jessica Fletcher einen Akt wie aus einer Oper von Puccini ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen