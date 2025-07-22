Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Der kleine Kevin

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 13vom 22.07.2025
Der kleine Kevin

Der kleine KevinJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 13: Der kleine Kevin

45 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Jessica hat eine neue Hilfe im Garten namens Kevin. Doch plötzlich verändert sich der sonst so zuverlässige Junge völlig: Er wirkt verschlossen und sehr nervös. Als sie ihn zu Hause besucht, stellt sie fest, dass seine Mutter Maria verschwunden ist. Unweit des Grundstücks entdecken die beiden die Leiche von Jack Franzen, dem Besitzer von Kevins und Marias Wohnhaus. Und auch Maria taucht in einem Krankenhaus in Portland auf - mit der Diagnose Amnesie.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen