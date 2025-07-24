Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Die Machtprobe

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 17vom 24.07.2025
Folge 17: Die Machtprobe

47 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12

Die junge Kriminalschriftstellerin Margaret Mary McCauley schafft den lang ersehnten Durchbruch mit der Krimiserie "Beat Cop", die bei den Zuschauern wie eine Bombe einschlägt und sich schnell zum absoluten Publikumsliebling entwickelt. Doch als Keith Carmody zum neuen Programmchef des Fernsehsenders ernannt wird, will er die Serie aus dem Programm nehmen, obwohl er noch keine einzige Folge gesehen hat. Ein tödlicher Fehler.

