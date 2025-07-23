Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Villa zu verkaufen
46 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Jessicas Nichte Victoria arbeitet als Immobilienmaklerin und soll die Villa der Ex-Filmdiva Deborah Tarkington verkaufen. Der Schauspieler Alec Burton zeigt Interesse, aber zwischen ihm und Deborah ist noch eine alte Rechnung offen und so lehnt sie ihn als Käufer ab. Als Victoria sich mit einem anderen Interessenten in der Villa verabredet, findet sie die Leiche von Mrs. Tarkington. Natürlich übernimmt ihre Tante Jessica den Fall.
