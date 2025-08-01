Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Kostbare Hände

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 10vom 01.08.2025
Kostbare Hände

Mord ist ihr Hobby

Folge 10: Kostbare Hände

46 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Jessica hat eine Videokassette von ihrem Freund Dennis Stanton bekommen, auf der er eine wahre Begebenheit schildert, die sich als Romanvorlage anbietet: Der berühmte Pianist Vaclav Maryska hat sich bei einem Wohnungsbrand seine Hände so schwer verbrannt, dass seine Karriere beendet ist. Allerdings hat Vaclav, bevor sich das Unglück ereignete, seine Hände für zehn Millionen versichern lassen. Und dann gibt es auch noch einen Toten.

