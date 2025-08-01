Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Kostbare Hände
46 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12
Jessica hat eine Videokassette von ihrem Freund Dennis Stanton bekommen, auf der er eine wahre Begebenheit schildert, die sich als Romanvorlage anbietet: Der berühmte Pianist Vaclav Maryska hat sich bei einem Wohnungsbrand seine Hände so schwer verbrannt, dass seine Karriere beendet ist. Allerdings hat Vaclav, bevor sich das Unglück ereignete, seine Hände für zehn Millionen versichern lassen. Und dann gibt es auch noch einen Toten.
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH