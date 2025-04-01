Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Justizirrtum

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4
Justizirrtum

JustizirrtumJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 4: Justizirrtum

45 Min.Ab 12

Journalist und Pulitzerpreisträger Daniel Hannigan verstirbt, bevor er sein neuestes Buch beenden kann. Das Thema: Ein Mann wurde vor 16 Jahren fälschlicherweise wegen Mordes verurteilt. Jessica Flechter soll nun seine Notizen verwenden und das Buch fertigstellen. Doch dann beginnt Jessica mit ihren eigenen Recherchen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen