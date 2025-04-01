Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Justizirrtum
45 Min.Ab 12
Journalist und Pulitzerpreisträger Daniel Hannigan verstirbt, bevor er sein neuestes Buch beenden kann. Das Thema: Ein Mann wurde vor 16 Jahren fälschlicherweise wegen Mordes verurteilt. Jessica Flechter soll nun seine Notizen verwenden und das Buch fertigstellen. Doch dann beginnt Jessica mit ihren eigenen Recherchen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH