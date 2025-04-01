Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Anlässlich eines Schriftstellerkongresses ist Jessica in New York. Zufällig beobachtet sie, wie eine attraktive Dame in einem Schmuckgeschäft ein Collier in ihrer Handtasche verschwinden lässt. Als sie am gleichen Abend die Wahlparty des Staatsanwaltes Drew besucht, traut sie ihren Augen nicht: Die Gastgeberin Sheila Finley ist die Frau aus dem Juwelierladen. Jessicas Neugier ist geweckt.

