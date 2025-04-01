Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Original oder Fälschung
46 Min.Ab 12
Jessica signiert in einer Buchhandlung in San Francisco gerade ihr neues Buch, da trifft sie ihren alten Bekannten Dennis Stanton wieder. Der ehemalige Juwelendieb arbeitet nun als Versicherungsagent. Er erzählt, dass ein nie veröffentlichtes Manuskript von Mark Twain, dessen Echtheit von bekannten Experten bestätigt wurde, versteigert werden soll. Bei Stantons Gesellschaft ist das Manuskript für fünf Millionen Dollar versichert. Dann gibt es einen ersten Toten ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH