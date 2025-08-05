Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ein Hengst für gewisse Stunden

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 16 vom 05.08.2025
Ein Hengst für gewisse Stunden

Ein Hengst für gewisse StundenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 16: Ein Hengst für gewisse Stunden

45 Min. Folge vom 05.08.2025 Ab 12

Jessica ist mit Harry McGraw auf einem Pferderennen in Kentucky. Dort trifft sie auf ihren Bekannten Lamar Morgan, den Besitzer einer Vollblutzucht. Morgan lebt mit seiner Tochter Christine zusammen. Deren Verlobter ist der Sohn des Gestüt-Besitzers Randolph Sterling. Weil einer von Sterlings Hengsten eine Stute von Morgan gedeckt hat, liegen die beiden im argen Clinch. Wenig später ist Sterling tot. Der Verdacht fällt auf Morgan, doch Jessica hat eine ganz andere Vermutung ...

