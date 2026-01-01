Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 3
45 Min. Ab 12

Der skrupellose Scheidungsanwalt Truman Calloway wird ermordet aufgefunden. Schnell gerät Ed Kriegler unter Tatverdacht, denn seine Frau Amy war Calloways Mandantin. Doch Amy glaubt an Eds Unschuld und bittet deshalb Dennis Stanton, einen Freund von Jessica, um Hilfe. Der findet heraus, dass nach Calloways Tod seine Ex-Frau Charmaine eine Lebensversicherung in Höhe von 250.000 Dollar erhält. Ist sie die Täterin?

SAT.1 GOLD
Alle 12 Staffeln