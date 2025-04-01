Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Alte Vorurteile
Während eines romantischen Dinners mit seiner Geliebten Christina Hellinger erfährt Dennis Stanton, dass ihr Mann von ihrer Affäre weiß. Nun droht er damit, den Rivalen zu töten. Auf dem Heimweg werden sie plötzlich von Hellingers Auto abgedrängt, erbost stellt Dennis den wütenden Ehemann zur Rede. In der gleichen Nacht wird Hellinger mit einem Eispickel in der Brust tot aufgefunden ...
