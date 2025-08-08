Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 21 vom 08.08.2025
45 Min. Folge vom 08.08.2025 Ab 12

Im Dry Wells sterben drei Menschen unter mysteriösen Umständen. Die Autopsie ergibt, dass die Todesursache Arsen war. Verdächtigt wird Jessicas Freundin Ellen, die schon einmal wegen Mordes vor Gericht stand. Jessica untersucht den Fall und entdeckt, dass drei Fässer mit hochgiftigem Arsen nach der Schließung einer Gerberei illegal in einem Brunnenschacht deponiert waren und unglücklicherweise ins Trinkwasser gelangt sind. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit ...

