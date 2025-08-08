Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Vorbelastet
45 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12
Im Dry Wells sterben drei Menschen unter mysteriösen Umständen. Die Autopsie ergibt, dass die Todesursache Arsen war. Verdächtigt wird Jessicas Freundin Ellen, die schon einmal wegen Mordes vor Gericht stand. Jessica untersucht den Fall und entdeckt, dass drei Fässer mit hochgiftigem Arsen nach der Schließung einer Gerberei illegal in einem Brunnenschacht deponiert waren und unglücklicherweise ins Trinkwasser gelangt sind. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH