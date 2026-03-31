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MOST WANTED

Raus aus dem Knast!

JoynStaffel 2Folge 1vom 31.03.2026
Raus aus dem Knast!

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MOST WANTED

Folge 1: Raus aus dem Knast!

47 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

16 Promis in NRW auf der Flucht. Wer schafft es, den Huntern 5 Tage lang zu entkommen? 10 Teams, 10 verschiedene Pläne. Werden Markus und Tina Babbel ihre fehlende Ortskenntnis zum Verhängnis? Was ist der Plan von Calvin und Marvin Kleinen?

Weitere Folgen in Staffel 2

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