MOST WANTED
Folge 1: Raus aus dem Knast!
47 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
16 Promis in NRW auf der Flucht. Wer schafft es, den Huntern 5 Tage lang zu entkommen? 10 Teams, 10 verschiedene Pläne. Werden Markus und Tina Babbel ihre fehlende Ortskenntnis zum Verhängnis? Was ist der Plan von Calvin und Marvin Kleinen?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
MOST WANTED
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Joyn
Enthält Produktplatzierungen