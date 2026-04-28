MOST WANTED
Folge 10: Kurz vor Schluss
46 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Die Jagd geht weiter, und wie! Jeannie ist auf der Flucht vor Otto, Max und Joey, ihre Flucht führt sie tief ins Ruhrgebiet. Wird sie es schaffen, den Huntern zu entkommen? Parallel dazu müssen alle Targets das Zielgebiet für das Finale von Most Wanted Staffel 2 erreichen, wer wird sich den Platz im Finale sichern? Und wird es doch noch eng für das bisher so entspannte Team Laurenz und Jerry?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MOST WANTED
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Joyn
Enthält Produktplatzierungen