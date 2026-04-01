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MOST WANTED

Eggers in die Ecke drängen

JoynStaffel 2Folge 7vom 21.04.2026
Eggers in die Ecke drängen

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MOST WANTED

Folge 7: Eggers in die Ecke drängen

48 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Marc Eggers und CrispyRob im Visier der Hunter! Während rund um Köln eine Verfolgungsjagd entbrennt, haben die restlichen Targets ganz andere Pläne: Janine und Mirja gehen unter Tage, Jerry, Laurenz und Julia suchen besondere Brunnen, um Joker zu erhalten. Aber nicht nur die Targets können mehrere Joker aktivieren, auch die Hunter haben ein Ass im Ärmel.

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