MOST WANTED
Folge 3: Die erste Nacht
46 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Der Hunt spitzt sich zu. Julia Römmelt ist im Visier der Hunter und nur wenige Meter trennen sie davon, gecatcht zu werden. Die übrigen Promis kümmern sich um ihre erste Unterkunft für die Nacht. Während manche Teams im Wald oder mitten auf der Straße zelten wollen, suchen Aria und Nova Glanz und Glamour.
Weitere Folgen in Staffel 2
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MOST WANTED
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen