MOST WANTED
Folge 9: Wer jagt hier wen?
47 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Während Julia endlich ihren Traum vom Fliegen wahr machen kann und Jeannie Wagner sich die Zeit beim Golf spielen vertreiben will, geht die Jagd in Köln weiter: Mirja DuMont und Janine Kunze sind Most Wanted! Schaffen die beiden es, den Huntern noch einmal von der Schippe zu springen? Und wer wird am Ende eigentlich wirklich gejagt? Das Ende von Most Wanted Staffel 2 rückt immer näher!
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
MOST WANTED
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Joyn
Enthält Produktplatzierungen