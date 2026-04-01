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MOST WANTED

Helfer auf beiden Seiten

JoynStaffel 2Folge 5vom 14.04.2026
Helfer auf beiden Seiten

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MOST WANTED

Folge 5: Helfer auf beiden Seiten

48 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

René Cassely aktiviert den Familien Notfallplan, ein riskanter Schachzug, denn auch die Hunter sind in Spiellaune. Die anderen Targets lassen es hingegen ruhig an gehen. Marvin und Calvin Kleinen gönnen sich einen Haarschnitt, aber kann ein frischer Look sie wirklich retten?

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