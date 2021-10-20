Mutant X
Folge 1: Genom X (Pilotfilm)
44 Min.Ab 12
Die junge Emma wird von einem Paar mit unglaublichen Fähigkeiten in Sicherheit gebracht. Der Wissenschaftler Adam erklärt ihr, dass ihre Retter ihre Kräfte einem geheimen Genexperiment verdanken. Adam hat früher für die zuständige Firma gearbeitet.
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001