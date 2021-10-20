Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Genom X (Pilotfilm)

FilmRiseStaffel 1Folge 1
Genom X (Pilotfilm)

Genom X (Pilotfilm)Jetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 1: Genom X (Pilotfilm)

44 Min.Ab 12

Die junge Emma wird von einem Paar mit unglaublichen Fähigkeiten in Sicherheit gebracht. Der Wissenschaftler Adam erklärt ihr, dass ihre Retter ihre Kräfte einem geheimen Genexperiment verdanken. Adam hat früher für die zuständige Firma gearbeitet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen