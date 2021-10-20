Mutant X
Folge 9: Die Entführung
44 Min.Ab 12
Josh hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Sein Vater möchte ihn zu Eckhart schicken, damit dieser Josh von seinen Fähigkeiten heilt. Joshs Mutter ist misstrauisch, doch trotzdem gelingt es Eckhart, Josh in seine Gewalt zu bekommen.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001