Mutant X

Die Entführung

Staffel 1Folge 9
Die Entführung

Folge 9: Die Entführung

44 Min.Ab 12

Josh hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Sein Vater möchte ihn zu Eckhart schicken, damit dieser Josh von seinen Fähigkeiten heilt. Joshs Mutter ist misstrauisch, doch trotzdem gelingt es Eckhart, Josh in seine Gewalt zu bekommen.

