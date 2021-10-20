Mutant X
Folge 11: Die perfekte Tarnung
44 Min.Ab 12
Adam baut einen Sequenzer, der unkontrollierte Mutationen rückgängig machen kann. Das Gerät wird jedoch von einem unsichtbaren Mutanten gestohlen. Brennan und Jesse finden schließlich heraus, dass es sich dabei um Adams Ex-Freundin handelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001