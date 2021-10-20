Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutant X

Schachmatt

Staffel 1Folge 8
Schachmatt

Mutant X

Folge 8: Schachmatt

44 Min.Ab 12

Jesse hat sich in die Computerhackerin Toni verliebt, die aber seit längerer Zeit ein ehrliches Leben führt. Indessen hat Mason Eckhart große Probleme mit dem Computersender "Proxy Blue", der heikle Details über Genom X verbreitet.

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

