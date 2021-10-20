Mutant X
Folge 4: Verrückt vor Liebe
44 Min.Ab 12
Shalimar soll Donna überreden, zu ihrem eigenen Schutz in den Untergrund zu gehen. Als sie Donna sucht, trifft sie auf Richard, und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. Doch dann stellt sich heraus, dass er als Wissenschaftler bei Genom X arbeitet.
