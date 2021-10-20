Mutant X
Folge 19: Tanz am Abgrund
44 Min.Ab 12
Genom X lockt Brennan und Jesse in eine Falle in einem Lagerhaus, die beiden können dem Kampf jedoch rechtzeitig entkommen. Doch wenig später gibt eine Reporterin bekannt, dass sie den Vorfall dort gefilmt hat und die Öffentlichkeit informieren will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001