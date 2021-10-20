Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 1Folge 15
Folge 15: Neun Leben

44 Min.Ab 12

Emma und Brennan sind in einer Bar, wo Emma den attraktiven Caleb kennenlernt. Die beiden kommen sich näher, doch kurz bevor sie sich küssen, rettet Brennan Emma. Caleb ist nämlich ein Energiesauger, welchen Genom X für ihre Zwecke einspannen will.

