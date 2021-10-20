Mutant X
Folge 15: Neun Leben
44 Min.Ab 12
Emma und Brennan sind in einer Bar, wo Emma den attraktiven Caleb kennenlernt. Die beiden kommen sich näher, doch kurz bevor sie sich küssen, rettet Brennan Emma. Caleb ist nämlich ein Energiesauger, welchen Genom X für ihre Zwecke einspannen will.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001