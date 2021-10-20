Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutant X

Verlorene Erinnerung

FilmRiseStaffel 1Folge 17
Verlorene Erinnerung

Mutant X

Folge 17: Verlorene Erinnerung

44 Min.Ab 12

Ein Mutant, der Erinnerungen löschen und falsche einsetzen kann, gerät in einen Streit mit Adam. Als Adam plötzlich aus einem Koma erwacht, findet er sich neben seiner toten Freundin Megan und wird von dem Mutanten beschuldigt, sie ermordet zu haben.

