FilmRiseStaffel 1Folge 13
Folge 13: Falsche Erwartungen

44 Min.Ab 12

Jesse trifft zufällig auf seinen Vater Noah, der ihm erzählt, dass er verfolgt wird, weil er Informationen über einen brisanten Fabrikunfall gesammelt hat. Adam ist jedoch misstrauisch und glaubt, dass Noah etwas im Schilde führt.

