44 Min.Ab 12

Genom X führt eine Testreihe für ein neues Serum durch. Als Testpersonen werden Soldaten benutzt, die jedoch schon kurz darauf sterben. Die beiden einzigen Überlebenden flüchten und finden schließlich Unterschlupf bei Mutant X.

