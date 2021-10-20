Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 20
44 Min.Ab 12

Genom X beauftragt einen Dieb ein "Fabergé-Ei" zu stehlen. In dem Ei befindet sich ein Code, mit dem man den menschlichen Willen beeinflussen kann. Brennan und Emma können den Dieb gerade noch aufhalten und versuchen, das Ei vor Eckhart zu ergattern.

