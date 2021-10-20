Mutant X
Folge 20: Das russische Ei
44 Min.Ab 12
Genom X beauftragt einen Dieb ein "Fabergé-Ei" zu stehlen. In dem Ei befindet sich ein Code, mit dem man den menschlichen Willen beeinflussen kann. Brennan und Emma können den Dieb gerade noch aufhalten und versuchen, das Ei vor Eckhart zu ergattern.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001