Mutant X

Traumfänger

Staffel 1Folge 18
Traumfänger

TraumfängerJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 18: Traumfänger

44 Min.Ab 12

Der Mutant Voight hat die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu kontrollieren und seine Opfer in ihren Alpträumen gefangen zu halten. Da er heimlich für Eckhart arbeitet, gehen ihm Shalimar, Brennan, Jesse und Emma in die Traumfalle.

