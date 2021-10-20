Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Russisches Roulette

FilmRiseStaffel 1Folge 3
Russisches Roulette

Russisches RouletteJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 3: Russisches Roulette

44 Min.Ab 12

Die junge Mutantin Tina wird von zwei russischen Kriminellen bedroht, die im Besitz einer außergewöhnlichen Waffe sind. Jesse und Brennan können Tina gerade noch rechtzeitig zu Hilfe kommen, doch bei einem Kampf wird Brennan angeschossen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen