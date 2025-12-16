My Hero Academia
Folge 11: Game over
24 Min.Ab 12
Die Schurken kämpfen unerbittlich gegen Eraserhead, der sich mutig vor seine Schützlinge stellt. Doch seine Kraft schwindet mit jedem weiteren Angriff der Bösewichte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project