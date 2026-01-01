My Hero Academia
Folge 6: Werd wild, Scheißnerd!
24 Min.Ab 12
Izuku und seine Mitschüler müssen im Training ihre Kräfte unter Beweis stellen. Es geht um alles oder nichts, denn der Schwächste fliegt von der Schule. Der Junge gibt alles, doch auch das scheint nicht genug ...
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project