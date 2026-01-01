Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Hero Academia

Werd wild, Scheißnerd!

CrunchyrollStaffel 1Folge 6
Werd wild, Scheißnerd!

Werd wild, Scheißnerd!Jetzt kostenlos streamen

My Hero Academia

Folge 6: Werd wild, Scheißnerd!

24 Min.Ab 12

Izuku und seine Mitschüler müssen im Training ihre Kräfte unter Beweis stellen. Es geht um alles oder nichts, denn der Schwächste fliegt von der Schule. Der Junge gibt alles, doch auch das scheint nicht genug ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

My Hero Academia
Crunchyroll
My Hero Academia

My Hero Academia

Alle 2 Staffeln und Folgen