My Hero Academia
Folge 5: Was ich jetzt zu tun vermag
24 Min.Ab 6
Izuku ist aufgeregt, denn heute ist sein erster Tag an der Yuei-Oberschule. Doch das riesengroße Gebäude überfordert den Jungen und als er anschließend auch noch seine einschüchternden Mitschüler kennenlernt, schwindet der Mut des angehenden Superhelden.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project