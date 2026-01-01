My Hero Academia
Folge 3: Stöhnt, ihr Muskeln!
24 Min.Ab 6
All Might glaubt in Izuku einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben, dem er seine mysteriösen Kräfte vererben kann. Izuku ist von dem Angebot zunächst überrumpelt, nimmt die Herausforderung schließlich aber an. Doch so einfach, wie er sich es vorgestellt hat, ist es dann doch nicht: Auf den angehenden Superhelden warten zehn Monate knallharten Trainings bevor er sich der berüchtigten Aufnahmeprüfung der Yuei-Oberschule stellen kann.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project