My Hero Academia
Folge 13: In eines jeden Herzen
24 Min.Ab 12
Die Schüler der Yuei-Oberschule geben sich siegessicher, nachdem All Might die Schurken mit aller Kraft in die Schranken gewiesen hat. Doch Izuku kennt das Geheimnis des Superhelden und weiß, dass auch dessen Kräfte langsam schwinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project