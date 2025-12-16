Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Hero Academia

Deku vs. Kat-chan

Crunchy RollStaffel 1Folge 7
Folge 7: Deku vs. Kat-chan

24 Min.Ab 12

Izuku bewundert den selbstbewussten und talentierten Kat schon seit seiner Kindheit. Dieser jedoch, macht sich seit ebenfalls geraumer Zeit über Izuku lustig. Nun gehen die beiden Jungs auf dieselbe Superhelden-Schule, doch wird sich das Blatt jemals wenden?

