My Hero Academia
Folge 12: All Might
24 Min.Ab 12
Nach einem langen, kräftezehrenden Kampf gegen die Schurken, dürfen die Schüler und Lehrer der U.A. High School aufatmen: Endlich bekommen sie Unterstützung vom mächtigen All Might. Doch nur mit vereinten Kräften, können sie die Bösewichte besiegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 7: Crunchyroll SA