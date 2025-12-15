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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 11vom 15.12.2025
Zeit zu leben

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Nashville

Folge 11: Zeit zu leben

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Nachdem Rayna ihre Hochzeit offiziell abgesagt hat, taucht Luke bei Deacon auf, um nach ihr zu suchen. Zwischen den beiden Männern kommt es zu einem handfesten Streit. Um mit der gecancelten Hochzeit besser klarzukommen, schmeißt Luke schließlich eine Party. Deacon bekommt bald eine erschreckende Diagnose und Sadie macht sich Gedanken, wie sie mit ihrem Ex umgehen soll. Derweil landet Layla im Krankenhaus, man hat sie bewusstlos in Jeffs Pool gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 3

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