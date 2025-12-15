Staffel 3Folge 20vom 15.12.2025
Geld statt LiebeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 20: Geld statt Liebe
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna reist nach Natchez in Mississippi, um Deacons Schwester zu einer Leberspende zu bewegen. Doch Beverly lehnt ab, und hat dafür ihre ganz persönlichen Gründe. Jade schmeißt eine Party zu Hause in Malibu und lädt dazu Luke, Jeff und Layla ein.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate